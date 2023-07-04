«القاهرة الإخبارية»: طائرات حربية صينية تعبر الخط الفاصل في مضيق تايوان

عبرت طائرات حربية صينية، مجددًا، الخط الفاصل في مضيق تايوان اليوم، فيما ندد مسؤول تايواني كبير بـ«تضليل إعلامي مزعج» بشأن مدى الأمان في الجزيرة، نظرًا للتوترات المُتصاعدة مع بكين.

وشكت تايوان التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها رغم اعتراضات قوية من تايبيه، في السنوات الثلاث الأخيرة، من عمليات شبه يومية تقريبًا للقوات الجوية الصينية قرب الجزيرة، ومن عمليات عبور للخط الفاصل الذي يُشكل حدودًا غير رسمية تجري بشكل دوري منذ أغسطس، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية صباح اليوم، أنّ 8 طائرات مقاتلة صينية عبرت الخط الفاصل، كما انضمت 4 سفن حربية صينية إلى «دورية استعداد قتالي مُشتركة».

وأجرت الصين تدريبات في أبريل حول الجزيرة في رد فعل غاضب على اجتماع رئيسة تايوان، تساي إينج وين، مع رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، في لوس أنجليس، ورغم الأنشطة العسكرية المتكررة للصين، ليس هناك ما يُشير إلى القلق العام في تايوان، حيث تستمر الحياة كالمعتاد.

وفي كلمة للصحفيين في تايبيه، قال نائب وزير الخارجية التايواني، روي لي، إنّ أحد أسباب رغبة الحكومة في أن يزور نواب ومسؤولون وأكاديميون أجانب الجزيرة، أن يروا الوضع على الأرض، قائلا: «يتعرض الكثير من الزملاء والأصدقاء خارج تايوان لحملة التضليل الإعلامي المزعجة هذه، لديهم تصور وفهم غير متطابقين مع الوضع في تايوان، نحن على ثقة في أنّهم عندما يأتون إلى هنا سيرون أنّ تايوان هادئة جدًا، فنحن لا نرتكب أي استفزاز أو تحركات خطيرة، من ناحية أخرى، نتمتع بمستوى عالٍ جدًا من الصمود أمام ترهيب الصين وتهديداتها».