مدير بالهيئة الإنجيلية: نهتم بتنمية الإنسان.. وهدفنا نشر ثقافة التسامح

قالت سميرة لوقا، مدير أول القطاع بالهيئة الإنجيلية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن من ينظم الحوار الوطني الأمريكي هي الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات المجتمعية، وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مصر منذ ما يقارب الـ70 عاما، «بنهتم بالتنمية الشاملة للإنسان بكل جوانب التنمية».

لوقا: لدينا شراكاتا مع الأزهر والأوقاف والكنائس المصرية

وأضافت «لوقا» خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه على المستوى المحلي فلدى الهيئة برامج بالشراكة مع الأزهر والأوقاف والكنائس المصرية، ويتم العمل بالتعاون مع مجموعة من رجال الدين والأكاديمين والإعلاميين حتى يكون لهم دور لنشر ثقافة التسامح في المجتمع المصري وللتأكيد على مبدأ المواطنة.

وتابعت: «على المستوى الإقليمي فلدينا شبكة عربية للحوار تضم عددا من الدول العربية ومهتمين بقضايا الحوار على مستوى المنطقة العربية، وبعد أحداث 11 سبتمبر رأينا هناك اهتمام متزايد بخصوص ما كان يسمى الإسلامفوبيا، حتى اهتمينا بناءً على خبراتنا ببناء جسور فهم مشترك على الواقع الدولي، واهتمينا بالحوار الدولي».