مها أبو بكر: رفض دعوى عدم دستورية المادة 49 بشأن المواريث يحمي حق المستضعفين

قالت المحامية مها أبو بكر، إن المحكمة الدستورية رفضت دعوى عدم الدستورية فيما يتعلق بالمادة 49 بشأن المواريث، وأكد حكم المحكمة أن هذا الأمر يعد حماية للحقوق التي كفلها الدستور بنص المادة 39 حماية لحق المستضعفين.

وأضافت أبو بكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، على قناة «dmc»: «لست مختلفة كثيرا مع جميل حليم، صاحب دعوى عدم دستورية المادة 49 بشأن المواريث فيما يتعلق بأن البعض يتعرضون لعقوبات وآخرون يفلتون منها».

حليم: غموض النص أثار عدم دستورية المادة

إلى ذلك، قال جميل حليم صاحب دعوى عدم دستورية المادة 49 بشأن المواريث، المحامي وعضو مجلس الشيوخ: «غموض النص هو الذي أثار عدم الدستورية، فقد تعودنا أن كل جريمة لها ركن مادي وآخر معنوي، فالركن المادي يوضح السلوك الذي إذا اتبعناه نكون ارتكبنا الجريمة، وهذا السلوك غير واضح، ومن خلال الدعوى كنت أريد توحيد الأحكام، ففي مثل هذه القضايا قد تصدر محكمة عابدين بالبراءة، بينما قد تدين محكمة الدقي».

وأشارت المحامية مها أبو بكر: «نحن في حاجة إلى عمل مؤتمر للعدالة يشارك فيه كل المعنيون، لأن بلدنا تحتاج إلى فكرة الإنجاز في العدالة».