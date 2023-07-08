سميرة لوقا: عرضنا ملف حقوق الإنسان خلال زيارتنا الأخيرة إلى أمريكا

قالت سميرة لوقا، مدير أول القطاع بالهيئة الإنجيلية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ملف حقوق الإنسان كان ملفا مهما يجرى مناقشته خلال سفر بعثة مصرية إلى أمريكا، مشيرة إلى أنه خلال المرة الأخيرة فقد جرى عرض عدد من الوقائع الملموسة على أرض الواقع فيما يخص ملف حقوق الإنسان.

لوقا: ليس في مصر ما يسمى بـ«الاضطهاد الديني»

وأضافت «لوقا» خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه بالنسبة لحقوق الإنسان والحريات الدينية فليس في مصر ما يسمى بـ«الاضطهاد الديني»، وعندما جرى تنظيم جولات لدول أوروبية في مصر لرؤية ذلك على أرض الواقع فقد رأوا بأنفسهم بناء الدولة للكنائس ووجود قانون ينظم بناء الكنائس.

وتابعت: «خلال الفترة الأخيرة الأحداث الطائفية في مصر اختفت، وده راجع أنه كل ما كان بيحصل موقف طائفي كان بيحدث تدخل سريع وكبير، وده بيعكس التطور الكبير جدا الحادث في ملف حقوق الإنسان في مصر».