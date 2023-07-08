طارق رضوان: ناقشنا ملف حقوق الإنسان خلال الحوار المصري- الأمريكي

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جولة الحوار المصري الأمريكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، شهدت حضور كل من الدكتور إبراهيم نجم، ممثلا لدار الإفتاء، والدكتور أندريه ذكي، ممثلا للكنيسة الإنجيلية، والدكتورة سميرة لوقا، ممثلة لمؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمود مسلم، بصفته إعلامي وممثلا لمجلس الشيوخ.

رضوان: جولة الحوار المصري الأمريكي تضمنت الكثير من الملفات

وأضاف «رضوان»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على فضائية «DMC»، أن أهم ما جرى مناقشته خلال تلك الجولة هو ملف حقوق الإنسان، كونه ملفا يحتوى الكثير من الملفات، سواء بإعطاء صورة بشكل مناسب مع مصر، وشرح ما يحدث على أرض مصر من تحديات.

وتابع: «ما لمسناه من خلال عرضنا لرؤية مصر والجمهورية الجديدة في أمريكا كان ما مرت به مصر في أعقاب ثورتين، كما تحدثنا عن طرح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وتفعيل الاستراتيجية لتتعامل مع السلطة التنفيذية، لأن إصدار مثل تلك الوثيقة يعتبر عقد ملزم ما بين السلطة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني بشكل خاص والمجتمع المصري بشكل عام».