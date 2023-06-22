بعد انتقاله إلى بطل أوروبا.. قصة نجاح قائد منتخب مصر للساق الواحدة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بعد انتقاله لأحد أندية أبطال أوروبا.. قصة نجاح قائد منتخب مصر للساق الواحدة».

انتقل لفريق اتيميسجوت التركي التركي بطل دوري أبطال أوروبا

وذكر التقرير، ان محمد عبدالعظيم قائد منتخبنا الوطني للساق الواحدة أتم انتقاله لفريق اتيميسجوت التركي التركي بطل دوري أبطال أوروبا، بعد 4 سنوات قضاها في بلدية إزمير التركي.

ورغم بتر إحدى ساقيه في حادث وهو في السادسة من عمره، إلا أنّ الحلم يراوده أينما ذهب، حتى وصل لعب في دوري المبتورين في تركيا.

بدأ مشجعا لمنتخب مصر

وفي عام 2018 كانت صورته وهو يقفز من الفرحة احتفالا بتأهل مصر إلى نهائيات كأس العالم السبب في زيادة ولعه بلعبة كرة القدم التي عشقها في بداية عمره حتى حصل على بكالوريوس الحقوق.

وكان عبدالعظيم صاحب طموح، فلم ينقطع عنه حتى حق حلمه وأصبح قائد منتخب مصر للساق الواحدة، وقبل أن يكون قائد منتخبنا الوطني للساق الواحدة عمل حدادا وبائع أحذية وبائع في محل ملابس ومحامي حر، وأخيرا لاعب كرة قدم محترف لديه طموح وإصرار على أن يحقق هدفه في الحياة رفم التحديات التي مرّ بها.