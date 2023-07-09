عاجل.. اتحاد الكرة يحسم مصير ميكالي بعد خسارة منتخب مصر الأولمبي من المغرب

يقود البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي الفراعنة الصغار، في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، رغم خسارة نهائي أفريقيا تحت 23 عامًا أمام المنتخب المغربي بهدفين مُقابل هدف، في مباراة تاريخية للاعبي منتخب مصر الذي لعب اللقاء بـ10 لاعبين بعد طرد محمود صابر بالدقيقة 14 من عمر اللقاء، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، وحسم المنتخب المغربي اللقب في الوقت الإضافي بهدف ثاني.

موقف ميكالي بعد خسارة نهائي أفريقيا

ووفقًا للعقد المُبرم بين اتحاد الكرة وميكالي، أن المدرب مستمر في قيادة المنتخب الأولمبي، حال التأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وليس بنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

وعلمت «الوطن سبورت»، أن مسؤولي اتحاد الكرة، لديهم حالة من الرضا على أداء الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي واللاعبين، حيث أكدوا أنهم قدموا بطولة كبيرة وحققوا المطلوب وهو الوصول إلى الأولمبياد.

ويعقد مسؤولو اتحاد الكرة، جلسة مع ميكالي، فور عودته للقاهرة، لوضع خطة إعداد المنتخب للأولمبياد.