موعد مباراة مصر ضد غينيا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة

ينتظر محبو كرة القدم المصرية، ومشجعو المنتخب الأوليمبي، موعد مباراة مصر ضد غينيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة، في الدور نصف النهائي لبطولة الأمم الأفريقية، ومن المنتظر أن يواجه منتخب الفراعنة نظيره الغيني في مباراة قوية لا بديل فيها عن الفوز.

موعد مباراة مصر وغينيا والقنوات الناقلة

وتقام مباراة مصر وغينيا، الليلة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف النهائي لأمم أفريقيا تحت سن 23 عامًا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مباراة مصر وغينيا الليلة، إذ إنّها صاحبة الحقوق الفضائية الحصرية للبطولة، حيث يتم النقل عبر قناة beIN Sports HD 4، القمر الصناعي: نايل سات، على التردد: 11054، أفقي، معدل الترميز: 27500، إضافة إلى القناة المغربية الرياضية الأرضية.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

ويدخل منتخب مصر الأوليمبي مباراة الليلة، متصدّرا المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد التعادل أمام النيجر دون أهداف، والفوز بهدف أمام مالي، والفوز بثنائية على الجابون في مباراته الأخيرة.

ويأتي منتخب مالي في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 6 نقاط، وجاء منتخب النيجر بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل الجابون ترتيب المجموعة دون نقاط.