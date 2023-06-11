القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والوداد المغربي، وهي مباراة الأياب، حيث فاز النادي الأهلي في مبارة الذهاب التى أقيمت الأحد الماضي في القاهرة 2-1.

موعد مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد

ويمكن لمحبي وعشاق الكورة المصرية والعربية، مشاهدة مباراة الأهلي والوداد الليلة، عبر تردد قناة Bein Sports HD 4، حيث أنها الناقل الحصري للبطولة وترددها كالتالي:

- تردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

حكم مباراة الأهلي والوداد

هذا وقد سبق واسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قيادة المبارة للحكم الدولي الأثيوبي باملاك تيسيما، ويدير المبارة معه كل من الحكام، الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، الكيني جليبريت شيرويت كامساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع.

هذا ومن المعروف أن هذا هو اللقاء الـ10 للحكم الدولي الإثيوبي باملاك تيسيما، حيث سبق له وأدار 9 لقاءات سابقة لنادي الأهلي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.