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رئيس حج الجمعيات يعلن عودة عودة آخر أفواج الحجاج يوم الجمعة المقبل

كتب:

محمد متولي
03:56 ص | الأحد 09 يوليو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، أن البعثة انتهت اليوم من تفويج آخر فوج من حجاج الجمعيات من مطار جدة إلى القاهرة.

عبدالموجود: اليوم سيشهد عودة حجاج محافظات الصعيد

وقال «عبدالموجود» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على شاشة «سي بي سي»، أن البعثة بدأت تفويج باقي الحجاج من المدينة المنورة منذ 6 وحتى 14 يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن اليوم سيشهد عودة حجاج محافظات الصعيد من مطار الأقصر، حتى الجمعة القادم 14 يوليو الذي يشهد عودة آخر أفواج حج الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

ووجه الشكر للمسؤولين في المملكة العربية السعودية على التنظيم الجيد، والتنسيق مع كافة الجهات المصرية المعنية في التعاون وتقديم كافة الخدمات للحجاج المصريين.

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بقلم محمد متولي