شروط وخطوات الالتحاق بدور المغتربين والمغتربات التابعة لوزارة التضامن

تحت مظلة الرعاية الإجتماعية، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي دور المغتربين والمغتربات، وهى عبارة عن دار لإقامة المغتربين والمغتربات الوافدين من المحافظات الأخرى أو إحدى الدول العربية سواء من الطلبة الذين يدرسون فى غير محل إقامتهم الدائمة أو من العاملين المغتربين، وذلك لفترات قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل مغترب أو مغتربة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط وخطوات الالتحاق بدور المغتربين والمغتربات التابعة لـ«التضامن»، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى.

شروط الالتحاق بـ«دور المغتربين والمغتربات» التابعة للتضامن

- أن يكون مركز المغترب متفق مع أحكام القوانين.

- أن يكون محل الإقامة الدائم للمغترب/ للمغتربة خارج المدينة التي يدرس أو يعمل فيها ويتعذر عليه الإنتقال يومياً من محل إقامته إلى مقر دراسته أوعمله.

- ألا يكون المغترب/ المغتربة مصاب بأحد الأمراض العقلية أو الأمراض المعدية.

- أن يكون المغترب/ المغتربة حسن السير والسلوك.

- أن يتعهد المغترب/ المغتربة بعدم مخالفة التعليمات والنظم واللوائح الخاصة بالدار.

خطوات الالتحاق بدور المغتربين والمغتربات» التابعة لـ«التضامن»

1- يتقدم المغترب أوالمغتربة بطلب التحاق بدار المغتربين على النموذج المرفق المعد لهذا الغرض.

2- استيفاء كافة البيانات الموضحة بطلب الالتحاق.

3- إرفاق صورة فوتوغرافية حديثة لطالب الالتحاق موقعآ عليها منه.

4- يعتمد طلب الالتحاق من المدرسة أو الكلية أو المعهد المقيد به الطالب أو جهة العمل.

5- يقر طالب الالتحاق باطلاعه على لائحة الدار ويتعهد بقبول جميع شروط وتعليمات الدار.

6- يوقع الكشف الطبي على كل مغترب أو مغتربة قبل الالتحاق بالدار.

7- يتم سداد الرسوم والتأمين المقررين.