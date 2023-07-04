«التضامن»: مبادرات رعاية الأسر ساعدت على تخطي جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية

قالت ميرفت صابرين، مساعدة وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إن وزارة التضامن حققت العديد من الإنجازات، بعد ثورة «30 يونيو»، بسبب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن هناك حوالي 17% من المصرفات العامة تذهب للدعم الاجتماعي، لتحقيق برامج ومبادرات اجتماعية للمواطنين.

مبادرات اجتماعية لتوفير رعاية الأسر

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية أية جمال الدين، والمُذاع على قناة DMC، من أهم برامج الحماية هي برامج دعم صناديق المعاشات والدعم التمويني وتكافل وكرامة والضمان الاجتماعي والإسكان والرعاية الصحية.

وتابع: «مصر بدأت الإصلاح منذ 2015 بمبادرة تكافل وكرامة بنسبة تصل إلى 1.7 مليون أسرة، وحاليا زادت المخصصات الإنفاقية للدعم وزيادة 700% من المصروفات لتغطية أكثر من 20 مليون مستفيد من البرنامج».

مشروعات رعاية الأسر ساعدت على تخطي الأزمات

وأشارت إلى أن مبادرة حياة كريمة ساعدت على تخطي الأزمات، وتحقيق فرص العمل، موضحة أنه جرى إذا تخصيص مشروعات ومبادرات للحماية الاجتماعية ورعاية الأسر في ظل جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية ستؤدى إلى آثار سلبية كبيرة للدولة والمواطنين.