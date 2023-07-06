«التضامن»: إصلاح عطل التطبيق الإلكتروني لتسجيل وحصر السيدات ذوات الإعاقة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انتهاء الوزارة من إصلاح العطل الفني الذي حدث في التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته بهدف تسجيل وحصر السيدات ذوات الإعاقة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن التطبيق الإلكتروني يحمل عنوان https://wdis.moss.gov.eg/WERD/OnlineRegistration/OnlineHome، ويهدف إلى تسجيل بيانات النساء ذات الإعاقة لرصد أوضاعهن الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والعملية، وطبيعة العمل، ومصادر حمايتهن الاجتماعية والتأمينية، وغيرها من البيانات.

الحصر وصل إلى 180 ألف سيدة حتى آخر يونيو

وأعلنت الوزارة منذ أيام أن الحصر وصل إلى 180 ألف سيدة حتى آخر يونيو 2023، وجار استكماله حتى نهاية شهر سبتمبر.

وأثنت الوزارة على الجهد الذي تبذله الرائدات الاجتماعيات في مختلف محافظات الجمهورية في إجراءات الحصر والتسجيل لمن لا يستطيع التسجيل الإلكتروني من النساء ذات الإعاقة.

وأشارت الوزارة إلى أن السيدات التي تم حصرهن من قبل سواء للحصول على الدعم النقدي «كرامة» أو لاستخراج بطاقة خدمات متكاملة، لن يقمن بالتسجيل مرة أخرى على التطبيق، حيث انتهت الوزارة بالفعل من تسجيل كافة بياناتهن.

الوزارة تناشد ذوات الإعاقة بسرعة التسجيل على التطبيق الإلكتروني

وتناشد الوزارة السيدات ذوات الإعاقة بسرعة التسجيل على التطبيق الإلكتروني ليتسنى دراسة أوضاعهن، في ظل حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة للدولة.

والجدير بالذكر أنه قد تم تشكيل لجنة مصغرة لرصد المواد المُختلف عليها بقانون رقم 10 لسنة 2018، لمراجعة تلك المواد وإعادة قراءتها بمنهجية عادلة لجميع أنواع الإعاقات بدرجاتها المتدرجة والمتنوعة كل طبقاً لقدراته ولمستحقاته بما يعظم الاستثمار في طاقاته لمصلحته الفضلى وللصالح العام.