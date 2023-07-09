موجة حارة وانهيارات وحرائق تضرب الصين.. ووفاة 8 أشخاص

ضربت عدة كوارث خلال الساعات القليلة الماضية، الصين، من بينها موجة حارة حارقة، وانهيارات أرضية، ما اسفر عن مقتل 8 أشخاص وفقدان 10 آخرين.

واجتاحت موجة حارة حارقة مساحات شاسعة من الصين، ما استدعى السلطات إلى اتخاذ إجراءات، وتوجيه نصائح للمواطنيين. وذكرت قناة«سي جي تي غن» الصينية، إن التنزه في بكين يتطلب شجاعة، واستقبلت العاصمة الصينية أشد شهر يونيو حرارة منذ عام 1961.

وجدد «المرصد الوطني للأرصاد الجوية» الصيني، إصدار ثاني أعلى مستوى للتأهب «اللون البرتقالي» لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وقال، إن من المتوقع خلال ساعات نهار اليوم الأحد، تجاوز درجات الحرارة في عدة أجزاء من الصين 35 درجة مئوية، وفي بعض المناطق، قد تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

نصائح السلطات للسكان: الحد من الأنشطة الخارجية

ونصحت السلطات الصينية، السكان، بالحد من الأنشطة الخارجية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، وتقصير العمال مدة تعرضهم لدرجات الحرارة المرتفعة، كما طلبت السلطات من الحكومات المحلية اتخاذ تدابير مناسبة لمنع الحرائق الناجمة عن الأحمال الكهربائية الزائدة.

وأمس الأول الجمعة، لقى شخصان اثنيين مصرعهما على الأقل بسبب موجات الحر الشديد، في شمالي الصين، فيما جددت مقاطعة خبي،أعلى مستوى للتحذير في الصين، «اللون الأحمر» في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

جددت محطة الأرصاد الجوية بالمقاطعة الإنذار باللون الأحمر الساعة 11 صباحا، وفي وقت سابق، توقعت محطة الأرصاد الجوية بمقاطعة خبي الواقعة شمال البلاد، بلوغ ذروة درجات الحرارة من 37 حتى 39 درجة مئوية في مناطق من بينها باودينج ولانجفانج، فيما قد تصل أعلى درجات حرارة من 40 حتى 43 درجة مئوية في بعض المناطق.

انهيار أرضي وسط الصين يسفر عن فقدان 10 أشخاص

وفي مدينة ييتشانج بمقاطعة هوبي الواقعة وسط الصين، أعلنت السلطات، عن فقدان 10 أشخاص، عقب انهيار أرضي بموقع إنشاء طريق سريع، كما شهدت بلدة تيانشينج بمحافظة داجوان في مقاطعة يوننان الواقعة جنوب غربي الصين، حريقا نشب بمنزل، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.