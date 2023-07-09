ريفر بليت يتعادل سلبيا مع سان لورينزو في قمة الدوري الأرجنتيني

تعادل سان لورينزو، سلبيا مع ريفر بليت، فجر اليوم الأحد، على استاد بيدرو بيدجاين في قمة الجولة ال24 في الدوري الأرجنتيني الممتاز،

وأدار لقاء قمة الجولة ال24 من بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، بين سان لورينزو وريفربليت، الحكم فاكوندو تيلو.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد سان لورينزو، إلى النقطة 43، في المركز الثالث فيما واصل ريفر بليت تصدره للدوري الأرجنتيني الممتاز برصيد 54 نقطة.

وشهدت الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني، حصول لاعب سان لورينزو، كريستيان باريوس ،على الإنذار الأصفر الثاني، ليخرج من ارضية الملعب بالكارت الأحمر.

وفي مباراة أخرى، تعادل إستوديانتس لابلاتا، سلبيا مع راسينج كلوب على ملعب جورج لويس هيرسشي.

وفي الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، أجرى إستوديانتس لابلاتا، تبديل اضطراري بنزول سنتياجو نونيز مكان أبنير روميرو بسبب الإصابة، كما أصيب لاعب راسينج كلوب إميليانو ساليادار في الدقيقة 71 من الشوط الثاني وحل محله هيكتور فيرتولي.

وبهذه النتيجة، ارتفاع رصيد إستوديانتس لابلاتا إلى 39 نقطة في المركز السادس، فيما، احتل راسينج كلوب المركز الـ12 بـ32 نقطة.