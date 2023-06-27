بوتافوجو يتصدر الدوري البرازيلي وفلامنجو في المركز الثالث

اُختتمت فجر اليوم الثلاثاء، الجولة الـ12 من بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم بلقاء جمع فاسكو دي جاما وكويابا، على ملعب ساو جانواريو، وانتهت المباراة بفوز فاسكو دي جاما، بهدف أحرزه جايير رودريجز جونيور من ضربة جزاء في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وشهد لقاء فاسكو دي جاما وكويابا، في ختام الجولة الـ12 من الدوري البرازيلي لكرة القدم، إشهار حكم اللقاء، الكارت الأحمر في وجه أنتونيو أوليفير من فريق كويابا في الدقيقة 89 من عمر الشوط الثاني.

تراجع بالميراس إلى المركز الرابع

ونرصد جدول ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الـ 12 من البطولة:

المركز الأول بوتافوجو برصيد 30 نقطة.

المركز الثاني جريميو برصيد 23 نقطة.

المركز الثالث فلامنجو برصيد 22 نقطة.

المركز الرابع بالميراس برصيد 22 نقطة.

المركز الخامس فلومينينسي برصيد 21 نقطة.

المركز السادس إنترناسيونال برصيد 20 نقطة.

المركز السابع براجانيننو برصيد 20 نقطة.

المركز الثامن فورتاليزا برصيد 20 نقطة.

المركز التاسع أتليتيكو باراناينينسي برصيد 19 نقطة.

المركز العاشر أتليتيكو مينيرو برصيد 19 نقطة.

المركز 11 ساوباولو برصيد 18 نقطة.

المركز 12 كروزيرو برصيد 17 نقطة.

المركز 13 سانتوس برصيد 13 نقطة.

المركز 14 باهيا برصيد 12 نقطة.

المركز 15 كورينثيانز برصيد 12 نقطة.

المركز 16 كويابا برصيد 12 نقطة.

المركز 17 جوياس برصيد 11 نقطة.

المركز 18 فاسكو دي جاما برصيد 9 نقاط.

المركز 19 أمريكا مينيرو برصيد 8 نقاط.

المركز 20 كوريتيبا برصيد 4 نقاط.