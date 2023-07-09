انطلاق التصويت في انتخابات أوزبكستان الرئاسية

فتحت مراكز الاقتراع في أوزبكستان، صباح اليوم الأحد، أبوابها للتصويت في الانتخابات الرئاسية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وبدأ 10 آلاف و784 مركز اقتراع بينهم 56 في 39 دولة خارج أوزبكستان في استقبال الناخبين.

وتعد هذه أول انتخابات تشهدها أوزبكستان منذ تعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس من 5 إلى 7 سنوات، فيما يجب حصول المرشح على أكثر من 50 %من الأصوات من أجل الفوز في الانتخابات.