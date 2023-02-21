وزير الخارجية السابق لقناة الحياة: لدينا علاقات وثيقة وممتدة بـ أوزبكستان

قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير الخارجية السابق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار من قبل دولة أوزبكستان في عام 2018، ما مثل بداية لعهد جديد في العلاقات بين البلدين، إذ أن العلاقات التاريخية بين البلدين علاقات عميقة، «شوفنا صفحات جديدة من التاريخ المشترك بين البلدين، تؤهلنا لأن يكون لدينا علاقات وثيقة خلال الفترة المقبلة».

العرابي: زيارة الرئيس الأوزبكي لمصر مهمة

وأضاف «العرابي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الزيارة التي قام بها الرئيس الأوزباكستاني لمصر مؤخرا، زيارة مهمة وستفتح الكثير من المجالات، في إطار توقيع العديد من الملفات المشتركة.

واستطرد: «أوزبكستان دولة صاعدة اقتصاديا ولها إمكانيات صناعية وزراعية كبيرة، وتعمل بنظام الحلول السلمية للمشكلات، كما أن سياستها الخارجية بين مصر وأوزبكستان متقاربة، ما يؤكد أن الفترة الحالية عهد جديد بين مصر ومثل تلك الدول».