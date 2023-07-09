وكيل «تعليم كفر الشيخ» يوجه بالالتزام بوقت توزيع امتحانات الثانوية على اللجان

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، للمواد علم النفس والاجتماع، والجيولوجيا والعلوم البيئية، والتفاضل والتكامل، وتابع انطلاق السيارات من المركز للجان الثانوية العامة، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير التعليم العام، ومسئولي مركز توزيع الأسئلة.

إجراءات أمنية مشددة بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ

ووجّه وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بوقت توزيع الأسئلة على اللجان، وكذلك وقت تجميع واستلام كراسة الإجابة من اللجان إلى المركز، وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، وذلك لضمان تأمين المركز، وسلامة وصول صناديق الأسئلة إلى مقار اللجان الامتحانية على مستوى محافظة كفر الشيخ في الوقت المحدد.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، رسالة شكر وتقدير لرجال الأمن البواسل، للتعاون المثمر والفعال، والدور الإيجابي المميز في تأمين مركز الأسئلة، وكذلك تأمين مقار لجان الامتحانات على مستوى محافظة كفر الشيخ.

التصدى بحزم لمحاولات الغش

واطمأن وكيل الوزارة على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 76 لجنة، وعدد الطلاب بها 25 ألف و99 طالبا، في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، مشددا على عدم السماح للطلاب والملاحظين باصطحاب التليفون المحمول، والتصدي بحزم لمحاولات الغش، والالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.