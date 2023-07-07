المراجعة النهائية لمادة الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، يوم الأحد المقبل، امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة، ونرصد لكم في السطور التالية تفاصيل المراجعة النهائية وأيضاً تفاصيل كتيب المفاهيم.

المراجعة النهائية لمادة الجيولوجيا 2023

يمكن للطلاب الدخول هنا لمشاهدة المراجعة النهائية لمادة الجيولوجيا 2023 والمنشورة على موقع الوزارة الرسمي ومنصة اليوتيوب حتى يتمكن الطلاب من مراجعة ما تم استذكاره.

اختبار تجريبي لامتحان الجيولوجيا2023

وأشارت وزارة التعليم، إلى إتاحة نموذجا استرشاديا لمادة الجيولوجيا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني «بوابة مركز المعلومات»، ويستطيع الطلاب الدخول عليه من خلال الخطوات التالية لتحميل نموذج لامتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2023:

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- اختيار المرحلة التعليمية والسنة الدراسية «الصف الثالث الثانوي».

- اختيار الفصل الدراسي.

- اختيار نوع المحتوى.

- اختيار مادة الجيولوجيا.

- تظهر المرحلة الثانوية «الصف الثالث الثانوي - الترم الثاني - نماذج الاختبارات الاسترشادية 2023 - الجيولوجيا».

- استعراض نموذج امتحان الجيولوجيا لـ«الثانوية العامة».

رابط مفاهيم الجيولوجيا 2023

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط كتيب مفاهيم الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي 2023 للشعبة العلمية بـ3 لغات «العربية والإنجليزية والفرنسية» من هنــــــــــــا، ليتعرف الطلاب عليها قبل الامتحان، قبل امتحانات الثانوية العامة بوقت كاف، حتى يتسنى للطلاب الاطلاع عليه جيدا قبل الامتحان.