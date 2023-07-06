رابط مفاهيم الجيولوجيا 2023 لطلاب الثانوية العامة.. أهم المصطلحات

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم الجيولوجيا 2023 للصف الثالث الثانوي للشعبة العلمية مع بداية الامتحان مع ورقة الأسئلة والبابل شيت، مشيرة إلى أنّ مجلد المفاهيم يتضمن مجموعة من المفاهيم والمصطلحات والقوانين التي تساعد الطالب في فهم فكرة أسئلة الامتحان.

رابط مفاهيم الجيولوجيا 2023

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط كتيب مفاهيم الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي 2023 للشعبة العلمية بـ3 لغات «العربية والإنجليزية والفرنسية» من هنــــــــــــا ، ليتعرف الطلاب عليها قبل الامتحان، قبل امتحانات الثانوية العامة بوقت كاف، حتى يتسنى للطلاب الاطلاع عليه جيدا قبل الامتحان.

مفاهيم الجيولوجيا والدخول للموقع الرسمي للتربية والتعليم

وأكدت وزارة التعليم، أنّه يمكن لطلاب الثانوية العامة 2023، الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، للوصول للنسخة الرقمية من مجلد المفاهيم لمادة الجيولوجيا بـ3 لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية.

وأشارت إلى أنّه سيتم توزيع لطلاب الثانوية العامة داخل لجان الامتحانية مجلدات مفاهيم الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي 2023، موضحة أنّه سيتم تسليمها مرة أخرى عقب انتهاء الامتحان، ولا يسمح بالكتابة عليها أو الشطب لاستخدمها مرة أخرى في السنوات المقبلة.

امتحانات الثانوية العامة 2023.. الأحد جيولوجيا

وفي هذا السياق، يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية «الدور الأول» يوم الأحد 9 يوليو 2023 الامتحان في مادة الجيولوجيا لشعبة «العلوم »، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة «الأدبية»، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم «الجيولوجيا ».

وكان طلاب الثانوية العامة شعبتي العلمي والأدبي قد أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي 726 ألفا و447 طالبا و1934 طالبا أدوا امتحان اللغة الفرنسية الأولى، و14 طالبا أدوا امتحان اللغة الألمانية الأولى، أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجهورية.