معرضان للكتاب في الإسكندرية هذا الأسبوع.. اعرف التفاصيل

تستضيف محافظة الإسكندرية، العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة هذا الأسبوع، في إطار العمل على نشر الثقافة والمعرفة في مختلف المجالات، وتوصيل المنتج الثقافي إلى القارئ في مختلف ربوع الوطن، تزامنا مع الإجازات الصيفية والذهاب إلى المصايف.

وتفتتح مكتبة الإسكندرية، الدورة الـ18 لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في الفترة من 12 إلى 26 يوليو 2023، ويسلّط المعرض الضوء على موضوعات مختلفة مثل الطفل والمرأة والنشر الإلكتروني وغيرها.

وعلى هامش المعرض، تنظم اللجنة المنظمة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، منها تنظيم لقاءات مع كبار الكتاب والفنانين والمحاضرات، فضلا عن فعاليات توقيع أحدث الإصدارات.

وستكون مواعيد المعرض يوميًا من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً، عدا أيام الجمعة من الثانية ظهرًا إلى العاشرة مساءً.

معرض دار المعارف بالإسكندرية

في سياق آخر، قال سعيد عبده، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف لـ «الوطن»، إنّ المؤسسة تفتتح للسنة السابعة معرض الكتاب تحت شعار «أسرة تقرأ.. أمة تنهض» يوم 12 يوليو الجاري، في إطار مبادرة دار المعارف التي تتضمّن تنظيم معرض دولي للكتاب بفرع دار المعارف بمحطة الرمل بالإسكندرية، وتستهدف المبادرة توسيع دائرة قراءة الكتاب المصري سواء محليًّا أو على نطاق العالم العربي.

وأشار إلى أنّ المعرض يقدّم كتبا متنوعة في شتى المجالات، فضلا عن عرض ومفاجآت أحدث الإصدارات في فرع مكتبة دار المعارف بسعد زغلول، ويستمر حتى نهاية فصل الصيف.