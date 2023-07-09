بدء امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس لطلاب الثانوية العامة

بدأ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية «الدورالأول»، قبل قليل، امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية «علوم»، ومادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» للشعبة العلمية «رياضيات»، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، ورقيا بالبابل شيت، حيث يؤدي الطلاب الامتحان بنظام الأوبن بوك، ويتم تسليمهم كتيب مفاهيم مع بدء الامتحان، على أن يتم تسليمه مره أخرى مع نهاية الامتحان.

امتحانات الثانوية العامة 2023

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «اللغة الأجنبية الثانية» فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم «اللغة الأجنبية الثانية» فترة ثانية، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ «ورقة أولى».

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة، تتابع منذ صباح اليوم مع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، للتأكد من وصول أسئلة امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل للجان الامتحانية في موعدها المحدد، وعدم وجود أي عوائق لسير الامتحانات والتأكد من انضباط العملية الامتحانية وتنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم.

مراجعة تشغيل الكاميرات باللجان

وشددت وزارة التعليم، على مراجعة تشغيل كاميرات المراقبة باللجان بمختلف محافظات الجمهورية، والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أجهزة إلكترونية، واستخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.