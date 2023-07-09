تطورات الحالة الصحية للفنانة دانا حمدان بعد إصابتها بالتسمم

استقرت الحالة الصحية للفنانة دانا حمدان، بعد إصابتها بـ«التسمم»، ونُقلت إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، والحصول على الأدوية المناسبة.

تطورات الحالة الصحية للفنانة دانا حمدان

وقالت مي سليم شقيقة الفنانة دانا حمدان، لـ«الوطن»، إنّ الحالة الصحية لشقيقتها مستقرة وتتحسن، موجّهة الشكر لكل من سأل على دانا في محنتها: «شكرًا لكل حد اتصل ودعا ليها بالشفاء العاجل».

كانت الفنانة مي سليم طلبت من متابعيها الدعاء لشقيقتها دانا حمدان، بعد تعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى.

آخر أعمال الفنانة مي سليم

وطرحت مي سليم آخر أعمالها الغنائية، باسم «بنتي»، وهي من كلمات محمود عبدالله وألحان محمدي، ومن توزيع أحمد أمين، وإنتاج آلاء لاشين.

آخر أعمال الفنانة دانا حمدان

ويُعد مسلسل الطاووس آخر أعمال الفنانة دانا حمدان، الذي عُرض في 2021، وهو من بطولة جمال سليمان وسهر الصايغ، وتدور أحداث المسلسل حول شخصية كمال الأسطول محامي مخضرم مهتم بقضايا التعويضات، لكن الظروف تضطره كي يحقق في إحدى قضايا اﻻغتصاب التي تقلب حياته رأسًا على عقب.