الفنانة الأدرنية دانا حمدان: دخلت عالم السوشيال ميديا خلال فترة كورونا بالصدفة

قالت الفنانة الأدرنية دانا حمدان، إن دخولها عالم السوشيال ميديا جاء عن طريق الصدفة، ويرجع لفترة العزل خلال جائحة كورونا، إذ أصيبت بكورونا ما أدى إلى مكوثها بالمنزل فترة طويلة، وخلال زيارة نجلة الفنانة مي سليم «لي لي» لها بأحد الأيام حدثتها عن تطبيقات السوشيال ميديا الجديدة وطلبت منها أن تحملها على هاتفها، وهنا بدأت دانا بمشاهدة الفديوهات والإنبهار بها.

دانا حمدان: نشرت الفيديو ونمت صحيت أتخضيت

وأضافت حمدان في حوار مع الإعلامي أحمد صلاح ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن أول فيديو لها كان وليد الصدفة أيضًا، إذ قامت بالخروج للتنزه مع ابنة شقيقتها، وبدأت بتسجيل الخروجة بالفيديو، وعندما عادت للمنزل قامت بنشره قبل نومها، متابعة «كان ساعتها مسموح دقايق مش زي دلوقتي بقت أكتر، نزلت أنا وهي وصورت الكليب، ونزلت الفيديو ودخلت نمت، صحيت تاني يوم لقينت مليون مشاهدة على الفيديو، طبعًا أنا أتخضيت».

مشاركة الجمهور حياتها اليومية

وأوضحت أن المشاهدات الكثيفة للفيديوهات جعلها تشعر أن المحتوى ينال إعجاب الناس، فبدأت بتصوير مزيد من الفيديوهات ونشرها، لافتة إلى أنها شاركت جمهورها حياتها اليومية من حبها للكلاب وخلال فترة مرضها بالكورونا كانت تشاكهم ما تشعر به من أعراض، إضافة إلى مشاركة يومياتها مع أبنة شقيقتها «لي لي».