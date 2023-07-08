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نقل دانا حمدان للمستشفى بسبب تسمم.. وشقيقتها لـ«الوطن»: صحتها تتحسن

كتب:

أبانوب رجائي
08:44 م | السبت 08 يوليو 2023
دانا حمدان

دانا حمدان

تعرضت منذ قليل، الفنانة دانا حمدان لوعكة صحية مفاجئة بعد إصابتها بالتسمم.

وقالت مي سليم، إن شقيقتها تعرضت للتسمم، ما استدعى نقلها للمستشفى من أجل الاطمئنان على صحتها وأخذ الأدوية المناسبة.

دانا تتواجد حاليا في منزلها وصحتها تتحسن

وأضافت مي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن دانا تتواجد حاليا في منزلها وصحتها تتحسن تدريجيا، وأن الأطباء وصفوا لها أطعمة صحية حتى تتحسن صحتها بشكل تام.

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نقل دانا حمدان للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة

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بقلم أبانوب رجائي