دانا حمدان تنعى قطها النافق: «سامحني لو قصرت لحد ما نتقابل تاني»

تعيش الفنانة الأردنية دانا حمدان، حالة من الحزن، بعد نفوق قطها «لوتس»، التي كانت متعلقة به بشدة، حسبما كانت تنشر مقاطع مصورة له عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام».

ونشرت دانا حمدان، مقاطع مصورة للقط النافق عبر حسابها بتطبيق «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «حتفضل في قلبي وعمري ما حنساك، سامحني لو قصرت لحد ما نتقابل تاني».

وأعلنت دانا حمدان، نفوق قطها، صباح أمس الأحد، داخل منزلها، لافتة إلى أنها فعلت كل ما بوسعها لإنقاذ حياته، لكن دون جدوى.

دانا حمدان تتعرض لوعكة صحية

وفي سياق مختلف، تعرضت دانا حمدان لوعكة صحية استدعت خضوعها لعدد من الفحوصات داخل أحد المستشفيات، إذ أنها تعاني من آلام مبرحة لم تتعرف على سببها بعد، وفقاً لما أعلنته في مقطع مصور لها عبر «إنستجرام»، مشيرة إلى أنها تنتظر نتائج الفحوصات للوقوف على طبيعة حالتها الصحية.

وتحرص دانا حمدان على مشاركة جمهورها كل تفاصيل حياتها اليومية عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ تظهر معها ابنة شقيقتها مي سليم، في بعض الفيديوهات أحياناً داخل المتاجر وأماكن الشراء.

آخر أعمال دانا حمدان في الدراما

وكانت آخر أعمال دانا حمدان مشاركتها في بطولة مسلسل «الطاووس» للمخرج رؤوف عبد العزيز، وشاركها البطولة كل من جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، رانيا محمود ياسين، أشرف مصيلحي، أحمد فؤاد سليم، فرح الزاهد، عابد عناني، نهال عنبر، عبير منير، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، رامي الطمباري مهند حسني، أحمد إمام وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد ناير.