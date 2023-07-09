  الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ضد أبناء الشعب الفلسطيني في عدة مناطق بالضفة الغربية، اليوم الأحد، أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين في محافظتي نابلس ورام الله، شمال الضفة الغربية.

اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين

وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة «عصيرة»، في محافظة نابلس، واعتقلت فلسطينياً على الأقل، بعد مداهمة منزله، فيما جرى اعتقال شاب آخر من بلدة «ترمسعيا»، في شمال رام الله، وفقاً لما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» قبل قليل.

وأضافت المصادر أن اشتباكات اندلعت بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وعدد من أهالي وأبناء بلدة «ترمسعيا»، التي اقتحمتها القوات الإسرائيلية بأعداد كبيرة.

إدانة دولية للاعتداءات الإسرائيلية على «ترمسعيا»

وشهدت بلدة «ترمسعيا»، في وقت سابق من الشهر الماضي، حملة اعتداءات واسعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى اعتداءات متكررة من جانب أعداد من المستوطنين المتطرفين، وجرى إحراق عشرات المنازل والسيارات، واستشهد مواطن فلسطيني جراء العدوان الذي أثار موجة إدانات دولية واسعة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.