مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل فشلت بامتياز في تحقيق أهدافها من اجتياح مخيم جنين

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إنه رغم العدوان الإسرائيلي الذي استمر أكثر من 30 ساعة على مخيم جنين، شاركت فيه مئات الآليات الإسرائيلية، والدبابات والآليات وأيضا شاركت فيه لأول مرة منذ 20 عاما طائرات إسرائيلية مهاجمة قصفت مواقع فلسطينية، كما حدث في عام 2002 في اجتياح مخيم جنين.

إسرائيل تعمدت تخريب البنية التحتية في جنين

وأضاف «العكلوك»، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث؟»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تعمدت تخريب البنية التحتية في جنين، واستهداف وقتل أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه إذا نظرنا في الأهداف الأخيرة من وراء العملية الإسرائيلية فمن الممكن التأكيد بأن الهدف الإسرائيلي من العملية فشل بامتياز.

وأوضح مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن الضربات الإسرائيلية لم تحقق أي شيء من أغراضها في تلك الحملة على المخيم، ولكن مع ذلك نحن لا نأمن غدر الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة الكرّة في أي لحظة والقيام بالهجوم واجتياح مخيم جنين مرة أخرى، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل فلسطيني من جنين وحتى رفح وكل المناطق والمدن والمخيمات والقرى الفلسطينية مستهدفة.