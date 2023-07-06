اجتماع في فلسطين لبحث إعادة إعمار مخيم جنين

اجتمع مجلس الوزراء الفسطيني اليوم برئاسة محمد أشتية رئيس الوزراء بشأن إعادة إعمار مخيم جنين من خلال إعلان حجم الضرر في المدينة وآليات إعادة الإعمار من خلال إعادة بناء البنية التحتية وتعمير البنايات المدمرة كليًا أو جزئيًا، وأوجه الدعم المالي للمتضررين.

إعادة إعمار مخيم جنين

وقال أشتية خلال الاجتماع الذي نشر تفاصيله وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن الحكومة ستسخر إمكانياتها من خلال السماح للشركاء لإعادة إعمار مخيم جنين عقب لاجتياح الاسرائيلي الذي أسفر عن تدمير البنية التحتية للمدينة والمنازل، وقتل واعتقال وتهجير آلاف من السكان.

وأضاف أن اجتماع اليوم لبحث آليات اللازمة للاسراع في عملية إعادة الإعمار، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن تشكيل فريق فني لقيادة العملية، وتقديم الاحتياجات العاجلة.

وتابع أن الفريق الفني مهمته ستكون التنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» والشركاء الدوليين، ومع المؤسسات والجهات الأخرى.

تقديم مساعدات عاجلة للعائلات المهجرة

وأسفر الاجتماع عن عدة قرارات منها تملك أرض لتوسعة مقبرة مخيم جنين بالإضافة إلى تقديم مساعدات عاجلة للعائلات المهجرة من بيوتها، فضلا عن تقديم المساعدة والاحتياجات التي تحتاجها لمستشفي جنين الحكومي، وتحسين وإعادة تعبيد الطريق الرئيسي لمخيم جنين.

وناقش الاجتماع تقرير حصر الأضرار في جنين، حيث طال الدمار الكامل 4 مبانٍ، بينما تعرض 25 مبنى لأضرار متوسطة وكبيرة، فيما تضررت 250 وحدة سكنية بشكل جزئي، و150 منشأة عامة وخاصة، بالإضافة إلى مسجد واحد.