الطاهري يشكر الرئيس السيسي: حلم العلمين الجديدة أصبح حقيقة بالجهد والعمل الشاق

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ مصر بلد الإبداع وأيقونة الشرق، موجّهًا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إنجاز إقامة مدينة العلمين الجديدة وتنظيم المهرجان الأكبر في الشرق الأوسط الذي يحمل اسمها، والمقرر أن تبدأ فعاليته الخميس المقبل.

وأضاف «الطاهري»، خلال حديثه عن مهرجان العلمين الجديدة عبر قناة «إكسترا نيوز»: «صباح الخير سيادة الرئيس، وشكرا لهذا الحلم الذي أصبح حقيقة، ولولا هذا الجهد وهذا العمل الشاق عمرنا ما كنا هنشوف مصر بهذه الروعة وهذا الجمال».

العلمين الجديدة متاحة لكل المصريين

وتابع الإعلامي: «العلمين الجديدة ستكون متاحة لكل المصريين، عيشوا الفرحة والبهجة لأن الفرحة تليق بنا، وقنوات قطاع الأخبار في الشركة المتحدة ستتفاعل مباشرة مع المشاهدين، وستجدوننا حولكم في كل مكان، والفعاليات ستنظم في مناطق مختلفة بالعلمين الجديدة».

العلمين الجديدة ستكون جنوب أوروبا الدافئ

وأكد: «منذ عامين أو 3 أعوام سمعت حديثا عن أنّ العلمين الجديدة ستكون جنوب أوروبا الدافئ، والمهرجان سيستضيف نجوما من مختلف دول العالم العربي، وسيتم الإعلان الرسمي عن التفاصيل كافة».