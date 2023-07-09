أحمد الطاهري: العلمين الجديدة تستقبل أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ مدينة العلمين الجديدة ستستقبل أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن صناعة الترفيه وكرنفال العلمين لا يمكن التعامل معه على أنه صناعة هامشية: «نتحدث عن حدث ضخم للغاية، وترويج سياحي لمدينة تجسد الملحمة التي قام بها المصريون في السنوات العشر الماضية».

«الطاهري»: العلمين الجديدة جنة الله على الأرض

وأضاف «الطاهري»، في تغطية خاصة لقناة «إكسترا نيوز» من العلمين الجديدة: «كان حلما بعيد المنال أن يحدث في العلمين الجديدة هذا العمران، نتحدث عن مدينة على أحدث طراز عالمي لمدن الجيل الرابع.. هنا جمال لا مثيل له، وعندما نقول جنة الله على الأرض لا نكون قد بالغنا».

وتابع: «من الصعب منافسة العلمين الجديدة، والعلمين لن تكون مجرد مصيف، وسيكون مجتمعا يعيش طوال السنة، وكرنفال العلمين يعزز هذا الأمر وهذا التواجد العمراني».

المنافسة لن تكون مقتصرة على العروض

وأكد أن المنافسة لن تكون مقتصرة على العروض والحفلات، ولكن سنشهد منافسة قوية بين شركات تنظيم الحفلات، مشيرًا إلى أنه سيجري الإعلان عن المزيد من التفاصيل عن المهرجان غدا أو بعد غد.

مهرجان العلمين

مهرجان العلمين يعقد في الفترة من 13 يوليو الجاري، إلى 26 أغسطس المقبل ويضم 12 نشاطا ما بين الرياضي والترفيهي، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة.