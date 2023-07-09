دعاء للتوفيق في الامتحان لطلاب الثانوية العامة.. «اللهم افتح عليهم فتوح العارفين»

يواصل طلاب الثانوية العامة، تأدية امتحاناتهم لجميع الشعب «علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي»، ويتضرع الطلاب إلى الله بدعاء للتوفيق في الامتحان، وتسهيل أمورهم وتيسير الصعب.

دعاء للتوفيق في الامتحان

ويمكن لطلاب الثانوية العامة ترديد دعاء للتوفيق في الامتحان، كما يلي.

- «رَبِّ أَدخِلني مُدخَلَ صِدقٍ وَأَخرِجني مُخرَجَ صِدقٍ وَاجعَل لي مِن لَدُنكَ سُلطانًا نَصيرًا» [سورة الإسراء، آية:80]

- «رَبِّ اشرَح لي صَدري*وَيَسِّر لي أَمري*وَاحلُل عُقدَةً مِن لِساني*يَفقَهوا قَولي» [سورة طه، آية:25-28]

- «اللهُمّ افتح عليّ أبواب حكمتك، وانشُر علي رحمتك وامْنُن عليّ بالحفظ والفهم، سبحانك لا عِلم لنا إلّا ما علمتنا إنّك أنت العليم الحكيم».

- اللهمَّ إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقرّبين.

- اللهمَّ افتح عليّ فتوح العارفين بحكمتك وانشر عليّ رحمتك وذكّرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام.

صيغة دعاء للتوفيق في الامتحان

ومن دعاء التوفيق في الامتحان ويستطيع طلاب الثانوية العامة ترديده:

- اللهمَّ أسألك أن تيسّر لي هذا الامتحان، وتجعل الخير فيه إنّك على كلّ شيءٍ قديرٌ، اللهمَّ إنّي أسألك بمقاعد العزّ من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك أن تفتح عليّ فتوح العارفين.

- اللهمَّ ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهمَّ ألهمني الصواب في الجواب، وبلغّني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، واحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة.

- اللهمَّ ارزقنا نجاحا في كلّ أمرٍ، ونيلا لكلّ مقصدٍ، وارزقنا القمة في درجات العلم.