دعاء تيسير الامتحان للطلاب.. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين

يحرص العديد من الطلاب وأولياء الأمور على ترديد دعاء تيسير الامتحان، خاصة مع انطلاق مارثون الثانوية العامة؛ إذ يتسلح أولياء الأمور بالدعاء لأبنائهم وهم ينتظرونهم خارج اللجان أو في منازلهم.

دعاء تيسير الامتحان

وبخصوص دعاء تيسير الامتحان، فنقدم «الوطن» بعض الأدعية على سبيل المثال لا الحصر، والتي يجوز للطلاب وأولياء الأمور ترديدها، وجاءت كالتالي:

اللهم إني أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير.

اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، واحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة.

أدعية للطلاب في الامتحانات

وحول دعاء تيسير الامتحان فيجوز للطلاب ترديد هذه الأدعية أيضا ومنها:

«اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح علي فتوح العارفين»

«اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً صحيح ابن حبان»، و«اللهمّ إني أسألك فهم النبيّين وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهمّ اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل».

دعاء لابني في الامتحانات

وعن دعاء تيسير الامتحانات للأباء والأمهات فيجوز أن يدعو بهذه الأدعية:

اللهم يسر الامتحانات على أولادنا، وكن معهم وقت النسيان فذكرهم، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم، اشرح صدورهم، ويسر أمورهم، واحلل عقدة من ألسنتهم، اللهم إنا أسألك أن تفتح عليهم فتوح العارفين بحكمتك، وأن تنشر عليهم من خزائن رحمتك وذكرهم من العلم ما نسوا يا فتاح يا عليم يا خبير يا حكيم يا ذا الجلال والإكرام.