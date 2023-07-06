قبل ساعات قليلة من أداء اللغة الإنجليزية.. دعاء لتسهيل الامتحان ودخول اللجنة

ساعات قليلة تفصلنا عن امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة شعبتي العلمي والأدبي 2023 التي تعد من أهم المواد التي تثير مخاوف شريحة كبيرة من الطلاب لأنها تعتمد على الفهم وما تم دراسته في السنوات السابقة، فالبعض منهم يتجه لترديد الأدعية التي تعينهم على خوض الامتحانات أملا في الحصول على أعلى الدرجات.

أدعية لتسهيل الامتحان

نستعرض في هذا التقرير بعض الأدعية التي يفضل ترديدها من أجل تسهيل الامتحان وقبل دخول اللجنة ومن أبرزها:

- اللهم يسِّر الامتحانات عليهم، اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم وكن معهم وقت السؤال فأجبهم،

- ربِّ اشرح صدورهم ويسِّر أمورهم واحلل عقدة من ألسنتهم

- اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا.

- يارب كن معي فإني فقير إليك ضعيف من دونك ولا حول لي ولا قوة إلا بك.

وعند دخول الامتحان يجب على الطالب أن يردد بعض الأدعية «يا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً، رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بسم الله الفتاح، اللهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن متى شئت سهلاً، يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، رب إنّي مسّني الضرّ إنك أرحم الراحمين».

دعاء النسيان

هناك الكثير من الطلاب يتعرض للنسيان بعض المعلومات أثناء أداء الامتحان ولذلك من الأفضل الأدعية التي يجب ترديدها عن التعرض لهذا:

اللهمّ يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع عليّ ضالتي.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

اللهمّ إنّي أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزِلّ أو أُزَلّ، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي

رب اجعلني لك شاكراً لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعاً لك مخيبتا إليك أواهّا منيباً، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي وأهد قلبي وسدّد لساني واسل سخيمة صدري.

اللهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا».

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان صادر لها أنّ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة 2023 يبلغ 783025 طالبا وطالبة، بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «علوم» و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «رياضيات».