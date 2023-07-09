«القومية لسلامة الغذاء»: 694 إذن تصدير لحاصلات زراعية خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تقريره الأسبوعي الـ22، عن الفترة من 24 يونيو وحتى 7 يوليو الجاري، وتضمن العديد من الأنشطة والإنجازات المختلفة إذ نفّذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع، 34 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في المحافظات، وسجّلت منشأتين غذائيتين لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال الأسبوع الماضي، وجارٍ إدراج 4 منشآت بالقائمة البيضاء.

عدد زيارات الفحص والتفتيش

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 22 زيارة، وسُجّل مورّدان لدى الهيئة، كما أصدرت الإدارة 694 إذن تصدير لحاصلات زراعية، واستمر فريق عمل مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء داخل الموانئ المختلفة بإتمام إجراءات فحص الرسائل الغذائية المُصدرة والواردة إلى مصر على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، طبقًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة، إذ بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات 3663 رسالة بواقع 195 ألف طن.

ميناء الإسكندرية يحتل المركز الأول

وكشف التقرير عن أنّ ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 370 رسالة، يليه ميناء دمياط بإجمالي 215 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ125 رسالة، ونفّذت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 4 زيارات رقابية، وسجلت 85 منتجًا و9 شركات، كما فحصت 412 منتجًا جديدًا، وأصدرت 20 شهادة بيع حر لـ5 دول.

ويتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 49 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية؛ للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، بعدد من محافظات الجمهورية، وتمّ سحب عدد من عينات الأغذية من بعض السلاسل التجارية، خلال عيد الأضحى؛ للتأكد من مطابقتها للاشتراطات واللوائح الفنية الملزمة الصادرة عن الهيئة.

وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 21 فرعًا، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1348 فرع لعدد 45 سلسة تجارية، وتسجيل 428 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة ذات النشاط الغذائي، إضافة إلى تسجيل 11 منشأة تحت مسمى المحال العامة عن طريق التقدم المباشر للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 70 معاينة لمحال عامة.