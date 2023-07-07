7 ملايين جنيه إيرادات أفلام عيد الأضحى خلال 24 ساعة.. بيت الروبي يتصدر

جاء إجمالي إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023 في شباك تذاكر السينما عن يوم أمس الخميس، بنحو 6 ملايين و920 ألف و333 جنيه، وتضم القائمة أربعة أفلام وهى حسب الترتيب في قائمة الإيرادات «بيت الروبي، تاج، البعبع، مستر إكس»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات بيت الروبي

تصدّر فيلم بيت الروبي، قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023، وحقق في شباك تذاكر السينما أمس الخميس، إيرادات تقدر بـ 3 ملايين و215 ألف و618 جنيه، وتجاوزت إجمالي إيراداته 75 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه بالسينما، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، تأليف محمد الدباح ونهى القماش، إخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم تاج

جاء فيلم تاج، في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية حيث حقق أمس مليون و582 ألف ، وتجاوزت حصيلة إيراداته 28 مليون جنيه، بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، ساندي، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

إيرادات فيلم البعبع

وجاء فيلم البعبع، في المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية وحقق أمس الخميس مليون و357 ألف و648 جنيه، وتجاوزت حصيلة إيراداته 15 مليون جنيه، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، والطفل جان رامز والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

إيرادات فيلم مستر إكس

وفي المركز الرابع بقائمة الإيرادات اليومية جاء فيلم مستر إكس، حيث حقق أمس 844 ألف و485 جنيه، وتتجاوز حصيلة إيراداته 14 مليون جنيه، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.