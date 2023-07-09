وزير الإنتاج الحربي: شراكات عالمية لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري

عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعاً مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وكذا رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.

استهل الوزير محمد صلاح، الاجتماع بالترحيب بالحضور، موضحاً أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء الحرص على متابعة سير العمل بالشركات والوحدات التابعة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يجري تنفيذها بكل الجهات التابعة، وذلك في إطار الانتقال الفعلي للوزارة والهيئة للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكداً ضرورة الانتهاء من ربط منظومات العمل بالجهات التابعة مع منظومات العمل الحديثة بالوزارة والهيئة.

وخلال الاجتماع شدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للشركات والوحدات التابعة والإشراف عليها بهدف استكمال ومراقبة سير العملية الإنتاجية وزيادة قدرتها والعمل على إمدادها بأحدث التكنولوجيات بما يضمن استمرار الإنتاج الحربي في القيام بدوره كركيزة أساسية للتصنيع العسكري فى مصر إلى جانب دوره المدني كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.

حرص الوزير محمد صلاح، خلال الاجتماع على تأكيد ضرورة الالتزام بالتوجيهات الرئاسية الخاصة بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي، والسعي إلى عقد الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة.

وأصدر الوزير توجيهات تتعلق بأهمية تطبيق مبدأ الحوكمة بكل القطاعات التابعة للشركات والوحدات مع تنفيذ ترشيد المصروفات بكل صورها، وأكد أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة والاستفادة من الموارد والخبرات والإمكانات التكنولوجية والتصنيعية والفنية الموجودة بكل منها، ووجّه بأهمية المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات التي يجري تنفيذها، إضافة إلى ضرورة رفع الروح المعنوية للعاملين والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم للتطوير ومناقشتهم في إيجاد حلول ورؤى استباقية للمشكلات التي قد تعيق سير العملية الإنتاجية والحرص على الاستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي وتقليدهم المناصب القيادية التي تناسب كفاءتهم.

ولفت إلى أن الجهات التابعة تضم نخبة من المهندسين ذوي الخبرة والعمالة الفنية الماهرة والإداريين ذوي الكفاءة، وهو ما يستوجب العمل على صقل خبراتهم من خلال تدريب وتأهيل العاملين بمختلف الفئات الوظيفية، والعمل على تكوين صف ثاني من الكوادر القادرة على تولي المسؤولية واتخاذ القرارات، مشدداً على وجوب اتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشري الذي تقوم عليه العملية الإنتاجية ويعد رأس المال الحقيقي للإنتاج الحربي.

وأكد الوزير محمد صلاح، مبدأ الثواب والعقاب من خلال تحفيز الكفاءات المتميزة وحثهم على الابتكار، وفي نفس الوقت توقيع جزاءات رادعة على العناصر غير المنتجة، والعمل على توجيههم لتصويب مسارهم.

وصرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، بأن الوزير محمد صلاح، شدد خلال الاجتماع الموسع على ضرورة الاهتمام بتطوير الشق التسويقي لمنتجات شركات الإنتاج الحربي من خلال دراسة أوجه تعزيز التسويق الإلكتروني للمنتجات المدنية وتأهيل العاملين بها من المتخصصين في مجال التسويق والمعارض وثقل خبراتهم ضمن خطة عمل مبنية على توفير منظومة متطورة لخدمة العملاء إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المحلية والدولية وفتح أسواق تصديرية جديدة لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي وتعزيز القيمة المضافة.

وأوضح «بكر» أن الاجتماع شهد توجيهات واضحة بالالتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن خاصةً في ظل الأحداث الدولية الأخيرة التي انعكست داخلياً على مختلف دول العالم ومنها مصر وفرضت العديد من التحديات التي تتطلب المزيد من العمل المتواصل في إطار بناء الجمهورية الجديدة.