«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن»: «المشروعات الصغيرة.. بوابة نمو الاقتصاد السريع»

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم أمل صالح وباسم طبانة، على قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص جهود الدولة في موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعنوان «المشروعات الصغيرة.. بوابة نمو الاقتصاد السريع».

اهتمام الرئيس السيسي بالمشروعات الصغيرة

وقال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كانت مجرد شعارات براقة خلال العقود الماضية، ولكن منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، أصبح هناك اهتمام لتعزيز المشروعات سواء عن طريق الإقراض أو دعم تلك المشروعات أو تقديم الحوافز الضربيية.

تعزيز دور المشروعات الصغيرة

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، تقديم باسم طبانة وسارة سراج، أن الدولة المصرية درست تجارب عديدة مثل كوريا واليابان وماليزيا، وطبقت التجربة بما يتوافق مع الواقع المصري نحو تعزيز دور المشروعات الصغيرة في إطار دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن 86% من الاقتصاد قائم على الاقتصاد غير الرسمي، معتقدا أن الدولة في الفترة القائمة ستقوم برفع وزيادة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.