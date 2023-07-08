مصرفيون: المشروعات الصغيرة تؤدي دورا أساسيا في تعزيز النمو وتوفر فرص العمل

تحتل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أهمية معتبرة فى السوق المصرية، إذ تلعب دوراً حيوياً وأساسياً فى تعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، حيث إن هذه المشروعات تشكل نحو 98% من إجمالى عدد المشروعات فى السوق.

وأكد خبراء مصرفيون أن الحكومة تقدم الكثير من أشكال الدعم والتسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال إطلاق برامج دعم مالى وتدريبى وتقنى وإدارى، وكذلك تيسير إجراءات التراخيص والتمويل والتسجيل والضرائب والتعامل مع الجهات الحكومية.

«وليد»: «المركزي» يدعم القطاعات الاقتصادية ويقدم التمويل والتدريب للمشروعات الصغيرة

وقال وليد عادل، الخبير المصرفى، إن الحكومة تقدم العديد من التسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتمويل والتسجيل والضرائب والتعامل مع الجهات الحكومية. وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتنوع بين القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والتجارية، وتشمل المصانع الصغيرة وورش الحرفيين والمحال التجارية ومشاريع الزراعة والثروة الحيوانية والسياحة والخدمات اللوجيستية والإعلامية والتقنية وغيرها، مشيراً إلى أن تنمية هذه المشروعات على رأس الأولويات الحكومية، ويتم العمل على تعزيز دور هذه المشروعات فى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأوضح «عادل» أن الحكومة تقدم العديد من البرامج والمبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومن أبرز هذه البرامج: «برنامج تمكين المرأة الريفية»، منوهاً بأن البنك المركزى يلعب دوراً مهماً فى هذا الإطار، من خلال توفير الدعم المالى اللازم للمشروعات الصغيرة، وتسهيل إجراءات التمويل وتقديم الخدمات المصرفية المناسبة لها، والعديد من البرامج والمنتجات المالية التى تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتضمن ذلك تقديم قروض بفائدة منخفضة وبشروط ميسرة، ويوفر «المركزى» برنامج تمويل لتصدير منتجات المشروعات الصغيرة، ويتضمن تقديم الدعم المالى والتدريبى والإرشادى لهذه المشروعات. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك يعمل «المركزى» على توفير التسهيلات المصرفية التى تسهل عملية الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ إن «المركزى» يسهم بشكل فعال فى دعم سوق المشروعات الصغيرة فى مصر، وتحسين بيئة الأعمال وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

«البنا»: توفير التمويل اللازم للمصدِّرين وتعزيز الصادرات وإتاحة دعم مالي وتدريبي وإرشادي

ومن جهته ذكر محمد البنا، الخبير الاقتصادى، أن البنك المركزى يوفر كل التسهيلات التى تدعم القطاعات الاقتصادية من خلال الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار وزيادة الإنفاق فى الاقتصاد، ودعم الصادرات من خلال توفير التمويل اللازم للمصدِّرين، وإتاحة الضمانات والتأمينات والدعم المالى والتدريبى والإرشادى. وأشار إلى أن «المركزى» يعمل على تعزيز الاستثمارات المحلية عن طريق توفير التمويلات اللازمة للمشروعات، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات وتحسين البنية التحتية الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار المالى فى البلاد، ومراقبة العملة والتحكم فى التضخم وتحسين السياسات النقدية والمالية، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا، إذ إنه يدعم المشروعات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تتبنى التكنولوجيا والابتكار فى إنتاجها.

وأكد «البنا» أن الحكومة تعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير من خلال تقديم دعم مالى وتدريبى وتقنى وإدارى وتسويقى، بهدف تعزيز قدرات وإمكانيات هذه المشروعات، لتحقيق النمو وتشجيع إنشاء المشروعات المصغرة وتطويرها وتحسين أدائها، وتقديم قروض بفائدة منخفضة وبشروط ميسرة، بهدف دعم التصدير.