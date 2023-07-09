باحث: الرئيس السيسي نجح في تلبية حاجة مصر من الكهرباء بكفاءة واستدامة

قال محمد صبري، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضع نصب عينيه هدفا أساسيا منذ توليه الحكم عام 2014، وهو تلبية حاجة مصر المتزايدة من الكهرباء بدرجة عالية من الاستدامة والكفاءة، موضحا أنّ الدولة نجحت في زيادة حجم التوليد الكهربائي عام 2014 من 26 ألف ميجاو وات إلى 59 ألف ميجا وات بعام 2021، أي زيادة تتخطى 100%.

مشروعات لإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية

وأضاف «صبري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، أنّه تم إطلاق 17 مشروعا لإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية بإجمالي قدرات 29 ألف ميجا وات، فضلا عن مشروعات طاقة متجددة بإجمالي قدرات 2700 ميجا وات، وجار إنشاء مشروعات لتوليد الكهرباء، ومنها محطة الضبعة النووية، وهي ثمار اتفاقية بين مصر ورسيا، وستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تشغيل أول وحدة من محطة الضبعة النووية

وتابع، أنّه سيتم تشغيل أول وحدة من محطة الضبعة النووية عام 2027 بقدرة 1200 ميجاو وات، إذ تضم 4 محطات بإجمالي 4800 ميجا وات، فضلا عن محطة بنبان للطاقة الشمسية التي تعادل 90% من إنتاج السد العالي للطاقة الكهربائية.