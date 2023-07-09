رسميا.. بدء التداول على أسهم «طاقة عربية» في البورصة المصرية

أعلنت مجموعة «طاقة عربية»، قبل قليل، بدء التداول على أسهم طاقة عربية في البورصة المصرية، والمقيدة بقطاع «المرافق» تحت رمز (TAQA.CA).

بدء التداول على أسهم طاقة عربية في البورصة المصرية

ووفقًا لبيان البورصة المصرية، فإن أسهم طاقة عربية تمّ التداول عليها حاليًا في البورصة المصرية، وهنأ رامي الدكاني، رئيس البورصة قيادات «طاقة عربية»، ببدء التداول، مؤكّدًا أنَّ إدراج أسهم المجموعة يساعد على تشجيع المزيد من شركات القطاع الخاص على الانضمام لسوق الأوراق المالية، وهو ما يعد مؤشرًا على نجاح مجهوداتنا -بالتعاون مؤسسات الدولة المعنية- في تشجيع شركات القطاع الخاص الناجحة على القيد بالبورصة وتعزيز جانب العرض وذلك من خلال تبسيط إجراءات القيد واتخاذ ما يلزم لخلق بيئة مشجعة للتداول.

أسهم طاقة عربية في البورصة المصرية

وقال خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة مجموعة طاقة عربية، «نحتفل اليوم ببدء تداول أسهم طاقة عربية في البورصة المصرية»، مشيرًا إلى أنَّها مرحلة نجاح جديدة نستهدف خلالها لعب دور أساسي وفعاّل في قطاع الطاقة ليس على مستوى مصر فقط ولكن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكّد ثقته في سوق الأوراق المالية المصرية ومدى قدرتها على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أنَّ مجموعة «طاقة عربية» تضع نصب أعينها زيادة حجم أعمالها والتوسع في محفظة مشروعاتها باعتبار البورصة مصدرًا أساسيًا للتمويل.

الهدف من إدراج أسهم «طاقة عربية» في البورصة المصرية

ووافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على إدراج أسهم «طاقة عربية» بقاعدة بيانات البورصة بإجمالي 1.352.353.800 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه مصري للسهم الواحد، برأسمال مصدر قدره 676.176.900 جنيه مصري وتسكينها في قطاع المرافق، وتستهدف مجموعة طاقة من إدراج أسهمها في البورصة المصرية مواصلة استراتيجيتها في تقديم أفضل الحلول لعملائها واستكمال ما حققته من مشروعات في مجالات الطاقة النظيفة والخضراء.