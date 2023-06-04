رئيس البورصة: قيد «طاقة عربية» يعكس مجهودنا في التواصل مع القطاع الخاص

وافقت البورصة المصرية اليوم الأحد الموافق 4يونيو2023 على قيـد أسهم شركة طاقة عربية «TAQA.CA» قيدًا مؤقتًا بغرض التداول المباشر بدون طرح.

جذب الشركات القوية

وقال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية: «يمثل قيد شركة طاقة عربية تتويجا لمجهوداتنا في التواصل مع شركات القطاع الخاص حيث نستهدف جذب الشركات القوية التي تعمل في قطاعات تتفاعل إيجابيا مع المتغيرات التي تحدث في الاقتصاد المصري».

أهمية التواجد داخل سوق الأوراق المالية

وهنأ الدكاني مجلس إدارة وقيادات شركة طاقة عربية على القيد، وأثنى على جهودهم وتعاونهم خلال إتمام مراحل القيد مما يدل على إيمانهم بأهمية التواجد داخل سوق الأوراق المالية وما يتيحه ذلك من مزايا من أهمها سهولة الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة محليا ودوليا.

9 سنوات من الاستقرار والإنجازات

أكد خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية أن الموافقة على قيد أسهم الشركة تعد تأكيدًا على ثقتنا الكبيرة في الاقتصاد المصري وفرص نموه الكبيرة في السنوات القادمة.

وأضاف: «يأتي هذا الطرح نتيجة البناء على 9 سنوات من الاستقرار والإنجازات التي تمت بقطاع الطاقة في مصر وكذلك 25 عاما من النجاح و الخبرة لشركة طاقة عربية».

التوسع في حجم الاستثمارات

أوضح أبو بكر أن شركة طاقة عربية تعمل في الفترة المقبلة على التوسع في حجم استثماراتها وخدماتها ومحفظة المشروعات لديها في مصر والمنطقة بأكملها، الأمر الذي قد يتطلب توفير مصادر تمويل وزيادة رأس مال المجموعة في الفترات القادمة.

توزيع الطاقة وتقديم خدمات المرافق المتكاملة

من الجدير بالذكر أن شركة طاقة عربية (TAQA.CA) تعتبر من الشركات الرائدة في مجال توزيع الطاقة وتقديم خدمات المرافق المتكاملة في مصر، ويبلغ رأسمالها المصدر 676,176,900 جنيه مصري مقسما على 1,352,353,800 سهم بقيمة إسمية قدرها 0.5 جنيه مصري للسهم الواحد، على أن يتم إدراجها ضمن قطاع المرافق.