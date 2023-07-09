«الداخلية»: إحباط محاولة تهريب «هيروين» من شرق قناة السويس إلى غربها

تمكنت الأجهزة الأمنية، من إحباط محاولة نقل وتهريب كمية من مخدر الهيروين من شرق قناة السويس إلى غربها، وضبط عنصر آخر بحوزته كمية من الهيدرو المخدر بالسويس.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الأحد، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تابعت بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن السويس نشاط (عدة عناصر إجرامية)، اعتزموا نقل وتهريب كمية لمخدر الهيروين الخام من شرق قناة السويس إلى غربها بدائرة قسم شرطة الجناين لترويجها على عملائهم.

كما تابعت الإدارة نشاط أحد العناصر الإجرامية لحيازته كمية لمخدر الهيدرو لترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة فيصل مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط 3 سيدات بتهمة الاتجار في المخدرات

وأشار بيان الوزارة، إلى أنه جرى استهداف المتهمين على النحو التالي: ضبط 3 سيدات حال تواجدهن بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزتهن (كمية لمخدر الهيروين الخام وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالي)، ضبط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس) وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 250 كيلوجراما – مبلغ مالي).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (11٫500٫000 جنيه تقريبًا).