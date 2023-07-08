ضبط 3 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة.. «4 كيلو حشيش»

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج التالية:

ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1.100 كيلو جرام –مبلغ مالي – هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالي - هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته ( كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلوجراما – مبلغ مالي - هاتف محمول).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.