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ضبط 6 قضايا إتجار بالمواد المخدرة في حملة أمنية بدمياط

كتب:

محمد بركات
12:18 م | الخميس 06 يوليو 2023
أسلحة نارية(أرشيفية)

أسلحة نارية(أرشيفية)

شنت أجهزة الأمن حملة أمنية بدمياط لضبط الخارجين على القانون وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط ، الزرقا، كفرسعد، كفرالبطيخ، وقسمي شرطة أول دمياط، دمياط الجديدة.

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 6 قضايا إتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات عبارة عن كمية لمخدر الحشيش وزنت (11,250 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة 6 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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