حبس عصابة الاتجار في المواد المخدرة بالدقهلية 4 أيام

أمرت جهات التحقيق بالدقهلية بحبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص ضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقيمة 36 مليون جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد قام رجال الشرطة بضبط تشكيل عصابي للإتجار فى المواد المخدرة فى الدقهلية، بعدما توصلت التحريات المكثفة التى أجراها رجال الشرطة فى الواقعة الى قيام التشكيل العصابي المكون من 3 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية، في الإتجار بالأقراص والمواد المخدرة.

وقام رجال الشرطة بتحديد مكان تواجدهم وتم ضبطهم وبحوزتهم مليون قرص من عقار الكبتاجون المخدر و24 كيلو من مخدر الهيدرو ومبالغ مالية، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 36 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وعن العقوبة القانونية، أوضح أحمد على المحامى خلال حديثه لـ«الوطن» أن قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، وهي السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

وأضاف أن العقوبة على المتهم تُخفف في حال إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.