كشف ملابسات واقعة اختطاف شخص في الفيوم.. وضبط مرتكبي الواقعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبشواي بمديرية أمن الفيوم من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، بغياب نجله 22 عاما عن مسكنهما، وتلقيه اتصال هاتفي من شخص مجهول أخبره خلاله باختطاف نجله؛ لقيامه بالنصب على ابنته طالبة جامعية بإحدى الجامعات خارج البلاد، والاستيلاء منها على مبلغ مالي بزعم تحويلها لجامعة أخرى دون الوفاء بذلك.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 4 أشخاص مقيمين بنطاق محافظتي الجيزة والفيوم، وضبط 3 منهم وبحوزة كل منهم سلاح أبيض «مطواة»، وتحير المختطف.

واعترف أحد المتهمين بأنه اختطف ابن قيام المجني عليه لوجود سابقة بالاتفاق مع ابنته على تحويلها لإحدى الجامعات مقابل مبلغ مالي، وقيامه بتحويل جزء من المبلغ المالي للمجنى عليه في أثناء وجوده خارج البلاد، وعقب عودة المجني عليه للبلاد ومماطلته في إعادة المبلغ المالي، استعان بباقي المتهمين، واستدرجوه لإحدى المناطق في الجيزة بزعم تسليمه باقي المبلغ المالي المتفق عليه، وفور وصوله اختطفوه داخل سيارة «ميكروباص»، واحتجزوه داخل منزل مهجور ملك والد أحدهم،واتخذت الإجراءات القانونية.