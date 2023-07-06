السيطرة على حريق منزل في الفيوم بعد انفجار أسطوانة بوتاجاز.. لا إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، مساء اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل اندلع في أحد المنازل القديمة بقرية بيهمو بدائرة مركز شرطة سنورس، الذي نشب جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز في المنزل، دون وقوع أيّ خسائر بشرية في الأرواح أو إصابات بين الأهالي، كما جرى تبريد الحريق لمنع اشتعاله مجددًا.

وتجمهر عشرات الأهالي بقرية بيهمو بمحيط المنزل الذي اندلع فيه الحريق محاولين إخماد النيران، ولمساعدة قوات الشرطة حتى إطفاء الحريق.

بلاغ بنشوب حريق

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود إشارة من أهالي بنشوب حريق هائل في أحد المنزل بمدخل قرية بيهمو بدائرة مركز شرطة سنورس.

انفجار أسطوانة بوتاجاز

وانتقلت قوة أمنية، وسيارات الحماية المدنية، ورجال الإطفاء، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق على الفور، وتبينّ اندلاع حريق هائل في منزل قديم بمدخل قرية بيهمو، وذلك إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز كان بها تسريب، حيث انفجرت فور قيام ربة المنزل بإشعال النيران.

السيطرة على الحريق

وتمكن رجال الإطفاء وقوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل أن تمتد للمنازل المجاورة وتلتهم محتويات باقي المنزل، وذلك دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات، كما جرى تبريد مكان الحريق منعًا لإعادة اشتعال النيران مجددًا.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.