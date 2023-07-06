محافظ الفيوم: توزيع 2 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع «الأوقاف»

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تسليم الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي التي بلغ وزنها نحو طنين، والمقدمة من وزارة الأوقاف، للأسر الأولى بالرعاية في شتى أنحاء المحافظة، مُشيدًا بجهود وزارة الأوقاف في استمرار توفير المساعدات للأسر الأولى بالرعاية سواء من خلال صكوك الأضاحي أو صكوك الإطعام، وتوفير اللحوم للأسر الأكثر احتياجًا بمختلف القرى والمراكز، ودعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والشيخ يحيى محمد محمد مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية بمديرية الأوقاف، والشيخ علاء عبدالوهاب مدير عام شئون الإدارات بالمديرية، وطارق محمد إبراهيم وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم.

تعاون بناء يعود بالنفع على المواطنين

وأشار محافظ الفيوم، في بيان، إلى أهمية التعاون البناء والمثمر بين المحافظة والجهات الحكومية وغير الحكومية بما يعود بالنفع على المواطنين في مختلف أرجاء المحافظة.

توفير المساعدات اللازمة للمستحقين

وأضاف «الأنصاري»، أنّ المحافظة تضع نصب أعينها توفير المساعدات اللازمة للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، بالقرى الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة، وتسعى دائمًا لمد يد العون لهم، وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للرقي بالمجتمع والنهوض به، لافتًا إلى أنه سيجري توزيع لحوم صكوك الأضاحي بالتنسيق بين مديريتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي بالفيوم بإشراف من المحافظة.

الدفعة الأولى من صكوك الأضاحي

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أن تلك المساعدات الغذائية هي الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي، التي توفرها الوزارة وتسلمها لمديريات التضامن الاجتماعي بمختلف محافظات الجمهورية، لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أنّ لحوم صكوك الأضاحي التي جرى تسليمها اليوم، تزن طنين، مقسمة على 100 كرتونة تحوى كل كرتونة 20 كجم من اللحوم.

توزيعها بشكل دوري كدفعات

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، بأنّ لحوم صكوك الأضاحي ستوزع بشكل دوري عند ورود الدفعات القادمة من قبل الوزارة، لافتاً إلى أنه سيتم زيادة عدد المستفيدين خلال الدفعات المقبلة.